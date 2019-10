Was wäre die Adventszeit ohne frisch gebackene Plätzen, gemeinsam gesungene Lieder und strahlende Kinderaugen? Und welcher Weihnachtssong verbindet diese 3 Dinge schöner als „In der Weihnachtsbäckerei“?

Haben Sie auch schon ein Lächeln im Gesicht und ein wolliges Gefühl im Herzen? In diese Stimmung möchten wir auch unsere Zuschauer bei unserer zauberhaften Show „A Musical Christmas“ versetzen.Deshalb suchen wir einen Kinderchor bzw. eine musikbegeisterte Klasse in oder im Umfeld von Lauda-Königshofen der/die „In der Weihnachtsbäckerei“ live mit uns am Abend des 05.12.2019 auf der Bühne derStadthalle in Lauda-Königshofen präsentieren möchte.