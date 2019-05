Tierra - Klang der Erde

Die Musik von Vicente Patíz ist eine in Töne gefasste Dokumentation seiner Reisen. Einzigartig ist seine 42-saitige Harfengitarre, ein Meisterwerk der Gitarrenbaukunst. Gehen Sie mit diesem Künstler auf eine Reise, um den Klang unseres Planeten zu erforschen. Zwischen Flamenco, Jazz, Pop und Weltmusik komponiert und spielt er sich durch die Lande. Am 25. September 2010 gab er acht Konzerte à 45 Minuten in acht verschiedenen Ländern Europas – dafür hält er den Weltrekord. Bei allen internationalen Gitarrenfestivals ist er eine konstante Größe. Sein Können verschaffte ihm neben zahlreichen Preisen zudem TV-Auftritte in ARD, ZDF, ORF oder WDR. Die sommerlich-anmutende Orangerie wird den passenden Rahmen für sein musikalisches Feuerwerk bieten. Patíz muss man gesehen haben!