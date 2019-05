Liquid Soul - Musik aus Wasser und Luft

Gert Anklam / Beate Gatscha Wasserstichorgel, Saxofon, Percussion u.a.

Wasser als Symbol des Lebens – das ist die musikalische Inspiration, die das Duo in seinen Konzerten zum Ausdruck bringt. Denn auf seinen Reisen nach Asien begleitet es das Element Wasser. Tagelanger Monsunregen, eine Wasserflasche als letzter Vorrat, Hochwasser in engen Straßen, plötzlicher Wasserstopp beim Duschen, Ozeanwellen, das heiße Wasser im Tempelbad, Wassersuppe als Vorspeise … In Kombination von Saxofon, Wasserstichorgel (in Wasser getauchte Röhren), asiatischen Flöten oder der chinesischen Mundorgel Sheng sowie verschiedenen Percussion-Instrumenten entstehen mehrschichtige Klangflächen. Musik für die fließende Seele.