Schaut man einmal genau auf musikalische Werke wie Opern, Sinfonien, Operetten, Lieder und andere Kompositionen finden sich immer wieder sinnbildliche Naturdarstellungen. Gerade die vier Elemente Erde, Feuer, Wasser, Luft lassen sich beinahe in jedem Werk in irgend-einer Art und Weise nachweisen. Und viele bekannte Tondichtungen thematisieren die Urkräfte ganz bewusst. So auch die Stückauswahl des heutigen Abends. Folgen Sie dem monumentalen Flusslauf der Moldau oder fliegen Sie schwerelos mit einer Hummel durch die Lüfte. Trinken Sie den Wein der Erde im Feuerstrom der Reben oder beobachten Sie den Walkürenritt über weite Felder. Vivaldis Sommer mit Ksenia Dubrovskaya wird heute gewissermaßen der Soundtrack zum Open Air-Erlebnis. Seit 1998 hat Juri Gilbo die Russische Kammerphilharmonie zu einem international renommierten Spitzenorchester geformt, das in allen bedeutenden Konzerthäusern gastiert. Erleben Sie diesen einmaligen Klang heute im Schlosspark Weikersheim.