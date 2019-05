Vacances en Frances

Katalin Horváth Gesang / Frank Wekenmann, James Geier Gitarren / Matthias Buch Violine / Steffen Hollenweger Kontrabass

Aus nächtlichen Bistros dringen die rasanten Tongirlanden von Django Reinhardt und Stéphane Grappelli auf die Boulevards. In Paris, der Stadt der Lichter, drehen sich die Tänzer zu Musette Klängen und an den sonnigen Stränden der Côte d Azur vermitteln sommerfrische Melodien die Leichtigkeit des Seins: unterwegs auf den Spuren des Monsieur Hulot präsentieren die Hot Club Harmonists in ihrer einzigartig phantasievollen und virtuosen Art bekannte und unbekannte Juwelen des Jazz Manouche und legendäre Chansons von Edith Piaf, Charles Trenet und Co. Lassen Sie die Seele baumeln und genießen Sie die Musik und das »Savoir-vivre« Frankreichs heute in Schöntal.