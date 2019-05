Mozart hoch drei

2019 jährt sich der Geburtstag von Leopold Mozart zum 300. Mal. Geboren wurde er in Augsburg. Für das dort beheimatete Concertino Ensemble ist dies ein willkommener Anlass für einen reizvoll-packenden Mozart-Nachmittag in Öhringen. So hat Prof. Munteanu ein Konzert mit Werken der drei Mozart-Generationen zusammengestellt: von Vater Leopold, Wolfgang Amadeus und Franz Xaver, der jüngste Sohn von Wolfgang Amadeus. Von „Wolferl” gibt es eine absolute Rarität zu entdecken: die Sinfonia concertante für Violine, Viola und Cello in A-Dur, die unvollendet blieb. Sie wurde seit 1880 mehrere Male ergänzt. Außergewöhnlich ist, dass sie zur selben Zeit entstand, als Mozart seine berühmte Sinfonia concertante für Violine und Viola in Es-Dur K 364 niederschrieb.