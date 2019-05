Erde, Feuer, Wasser, Luft - Musik in ihrem Element

Erde, Feuer, Wasser und Luft sind die Urkräfte des Lebens und gleichzeitig Naturgewalten, die unzähmbar sein können. Beim diesjährigen Musikfest soll die musikalische Vielfalt der Elemente ergründet und ausgelotet werden. Diese haben seit jeher die Komponisten in ihrer Fantasie angeregt und sie beflügeln obendrein das kreative Schaffen der ausübenden Künstler. Lernen Sie heute nicht alltägliche Instrumente wie das Theremin, die Wasserstichorgel oder die 42-saitige Tierra Harfengitarre kennen. Freuen Sie sich auf den Sound des Wassers, den Klang der Moleküle, erdige Rhythmen, wirbelnde Winde und Werke von brennender Liebe. Im Schlosspark, in freier Natur, zwischen Brunnen und dem anschließenden Feuerwerk am Himmel, bekommt das dargebotene Programm eine neue Erlebnisdimension für alle Sinne.