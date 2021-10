A New World Order?

Vortrag von Prof. Dr. Michael Butter, Universität Tübingen.

Donald Trump ist nicht mehr Präsident. Vielleicht tritt er nochmal an, vielleicht nicht. Auf jeden Fall aber bleibt uns der Trumpismus erhalten. Denn Trump hat populistisch-konspirationistische Rhetorik in der republikanischen Partei salonfähig gemacht. In seinem Vortrag nimmt Michael Butter den 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September zum Anlass, um nachzuzeichnen, wie sich Verschwörungstheorien zu 9/11 über Vorwürfe gegen Barack Obama bis zum Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 entwickelt haben. Dabei betrachtet er auch die Folgen, die diese Theorien auf die politische Kultur der USA haben.

Prof. Dr. Michael Butter lehrt Amerikanistik an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und ist führender Experte auf dem Gebiet der Verschwörungstheorien.

