A Night In Japan (presented by HMDK Stuttgart)

Das im Frühjahr ausverkaufte Konzert geht in die nächste Runde und ist wieder live auf der BIX-Bühne!

Erlebt eine unvergessliche Reise durch die japanische Popmusik mit "A Night In Japan"! Sängerin Vivi präsentiert ihre liebsten J-Pop Songs, die sie in ihrer Jugend und während ihres Jahres in Japan entdeckte. Von nostalgischem City-Pop bis zu den modernen Klängen von Ado - Eine Palette an Sounds, die ihr an diesem Abend kennenlernen und nie mehr vergessen werdet.

Jeder Song trägt persönliche Erinnerungen und Geschichten, die Vivi mit ihrer kraftvollen Stimme zum Leben erweckt. Auch auf eigene Kompositionen dürft ihr euch freuen!

Besetzung: Vivi Zena (voc); Raphaela Okle (git); Georg List (p); Andreas Riester (b); Christoph Müller (dr)