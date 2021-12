× Erweitern Heiko Britz A Night of Queen The Bohemians, The Best of Queen, 26.03.2019 , Congresshalle Saarbrücken Foto: Heiko Britz, Sparda Bank SW IBAN: DE25 5509 0500 0105 1719 97

Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung von Baden-Württemberg sind größere Veranstaltungen im Innenbereich nur noch unter starken Einschränkungen möglich. Unter diesen Voraussetzungen ist eine regelkonforme Durchführung von Veranstaltungen leider nicht möglich. Deshalb haben sich Veranstalter und Tourneefirma entschieden, die Show „A Night of Queen“, die für Samstag, 08. Januar 2022, in der Heilbronner Harmonie angekündigt war, noch einmal zu verschieben. Der neue Veranstaltungstermin ist Sonntag, 24. April 2022. Bereits gekaufte Karten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit oder können dort, wo die Karten gekauft wurden, zurückgegeben werden. Karten für „A Night of Queen“ gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, in Heilbronn bei der Tourist Information, Reisebüro Böhm und der Heilbronner Stimme sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.provinztour.de. Ticket-Hotline: 0 71 31 / 56 22 70 Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt