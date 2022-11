Der 20. Januar 2023 wird Queen-Feiertag in Eberbach.

Denn an diesem Freitag gastiert die britische Band „The Bohemians“ mit ihrer fantastischen Show „A Night Of Queen“ in der Stadthalle. Ab 20 Uhr dreht sich also für rund zwei Stunden alles um die Supergruppe Queen. Die Tributeband lässt nämlich den Mythos der legendären Formation rund um den Sänger Freddie Mercury in einer fulminanten Bühnenshow noch einmal aufleben.