Die international bekannte Queen-Tribute-Band „The Bohemians“ führt ihre „Forever Tour“ am Samstag, 13. Januar 2024 wieder nach Eberbach in die Stadthalle.

Ab 20 Uhr nimmer das musikalische Quartett nimmt in seiner neuen „A Night Of Queen“-Show das Publikum mit auf eine energiegeladene Achterbahnfahrt mit den großen Hits des weltweit beliebtesten und kultigsten Rock-Acts aller Zeiten, Queen.

So viele fabelhafte Ohrwürmer hat die britische Rockband um den charismatischen und viel zu früh verstorbenen Frontmann Freddy Mercury aufgenommen. Und sie sind alle hier in dieser Show, von den frühen Klavier- und Harmonie-lastigen Meisterwerken bis hin zum späteren eingängigen Pop der 1980er Jahre und Rockhymnen der frühen 1990er. Ob „Killer Queen“, „Crazy Little Thing Called Love“ oder „The Show Must Go On“, „Bohemian Rhapsody“ oder „We Will Rock You / We Are The Champions“, The Bohemians halten ihre Zuhörer auf den Beinen, lassen sie, singen, tanzen und mitklatschen in einer wirklich denkwürdigen Live-Inszenierung der größten Rockband der Welt. „Eine brillante Show“, war Spike Edney nach einem Besuch begeistert. Er sollte es wissen, immerhin war Edney und ist bis heute Queens Keyboard-Spieler.