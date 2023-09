A Night Out To Psych Out No. 2

COLOUR HAZE aus München sind seit vielen Jahren DIE INSTITUTION der deutschen Psychedelic & Heavy Rock Szene.Die Band versteht es meisterhaft, mit ihrer Musik Bilder zu malen und Klanglandschaften zu erschaffen. Und wie in der Natur, so ist auch in ihrer Klangwelt ein stetes auf und ab angesagt. Da schweben ganz sanftmütige, leise Melodien durch den Raum, werden intensiver. Entspannte und doch bestimmte Rhythmen setzen ein, es entsteht ein packender Groove, der den Zuhörer sogleich hypnotisiert. Die Gitarre, eben noch verträumt und zärtlich gekost, wird zorniger, lauter, intensiver. Die Stücke entladen ihre „elektrohaschige“ Spannung in brodelnden, wuchtig brummenden Hardrockeruptionen, nur um dann wieder in sich selbst zusammenzufallen.

Toundra wurde von Ex-Mitgliedern der spanischen Gruppen Nacen de las Cenizas und Ten Minute Man gebildet. Die Stilistik von Toundra lässt sich am ehesten mit der Charakteristik des Post-Rock oder des Post-Metal vergleichen, wie sie auch Bands wie Caspian, Long Distance Calling oder Russian Circles eigen ist. Nun präsentieren sie ihr aktuelles Album „Hex“.

Toundra will be presenting their new album „Hex“ (Inside Out Music / Century Media, 2022) this coming June on a European Tour in which they will visit different cities in France, Germany, Holland, Switzerland, Italy and Denmark.

Schwerer Psych-Rock aus dem Weltall – eine atemberaubende Reise ins Universum

Die Instrumental-Rocker MONKEY3 haben sich für ihre nächste interstellare Reise angeschnallt. Nach dem Erfolg des Albums Astra Symmetry aus dem Jahr 2016 setzt das Schweizer Quartett seine kosmische Reise von Space Rock, Psychedelic, Stoner und Progressive auf ihrem sechsten Studioalbum Sphere fort.