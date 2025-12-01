Rush ist Rockmusikkultur auf höchstem Niveau!

Wir – A passage to RUSH – brennen für RUSH und bringen deren energiegeladene Musik detailgetreu und professionell wieder live auf die Bühne, und das voller Spielfreude und Leidenschaft! Dabei ist uns kein Aufwand zu groß, um der unfassbaren Musikalität und dem Spirit der Originale gerecht zu werden.

RUSH-Fans werden uns lieben, und die, die noch keine Fans dieser faszinierenden Band sind, werden es durch uns werden! Unsere erfolgreiche Premiere feierten wir am 9.9.2023 beim Open-Air Konzert auf 7-Eichen in Affalterbach. Publikum und Veranstalter waren gleichermaßen begeistert.

A passage to RUSH besteht aus fünf RUSH Afficionados, die nicht nur die Musik lieben, die sie gemeinsam machen, sondern sich auch zwischenmenschlich so gut verstehen wie damals Geddy, Alex und Neil, denn auch diese besondere Freundschaft gehört untrennbar zu RUSH.

Die fünf Musiker aus den Bands Resonance, Risk, Cosmic Banditos, Wishing Well und Planet Floyd verwirklichen hier ihre wahre Leidenschaft.