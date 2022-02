A queer night to remember

Where the girls go and Shhhpapermoon präsentieren:

Als sich die queere Community geheim in versteckten Bars treffen musste, um gemeinsam der trostlosen Zeit zu entfliehen.

Erlebt einen Abend mit Glitzer, Pailletten, heißen Melodien und zügellosen Tanzeinlagen von Burlesque Künstlerinnen, Drag Kings und Showgirls. Durch den Abend führt die einzigartige Band “The Titty Twisters“. Gäst*innen, die ihre Eintrittskarte aufbewahren und sich im Stil der 1920er Jahre verkleiden, nehmen an unserer Verlosung teil. Als Gewinn winkt ein Ticket für die #LoveIsLive Tour von Irina, Ricarda und Miri in Stuttgart. Der Erlös geht an eine gemeinnützige LSBTTIQ Organisation.