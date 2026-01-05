A Sophisticated Evening: Linda Kyei Swing Combo

Linda Kyei war mit der "Swing Combo" bereits einige Male zu Gast bei „A Sophisticated Evening im BIX. Allerdings hat sie heute selbst einen Gast mitgebracht. Es handelt sich um ihren Lieblingssänger, und Conferencier, Richard Herfeld. Auch er dürfte dem BIX-Publikum mittlerweile gut bekannt sein. Zusammen möchten die beiden diesen Abend den berühmten Vocal-Duos des Jazz widmen.

Wer kennt sie nicht, die berühmten Gesangspaare der Jazzgeschichte - allen voran Ella Fitzgerald und Luis Armstrong. Aber auch berühmte Filmpaare wie z.B. Fred Astaire und Ginger Rogers haben in ihrer gemeinsamen Karriere, neben unglaublichen Tanzchoreografien wundervolle und unterhaltsame Duette gesungen. Am heutigen Abend werden Linda und Richard einige der schönsten Duo-Songs der 1930er bis 1950er präsentieren.

Besetzung: Linda Kyei (voc, vl); Richard Herfeld (voc, conf); Herr Netz (sax, cla); Franky Ballet (p); Andy Shepherd (git); Sir Holley (db); Andrew Andrews (dr, ld)