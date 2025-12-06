A Sophisticated Evening with Linda Kyei & Richard Herfeld

Wer kennt sie nicht, die berühmten Gesangspaare der Jazzgeschichte — allen voran Ella Fitzgerald und Luis Armstrong. Und auch Fred Astaire und Ginger Rogers haben in ihrer langen gemeinsamen Karriere, neben unglaublichen Tanzchoreografien wundervolle unterhaltsame Duette gesungen.

Am heutigen Abend sind nun Linda Kyei und Richard Herfeld zu Gast beim "Sophisticated Orchestra“, um einige der schönsten Duo-Songs der 1930er bis 1950er zu präsentieren.

Besetzung: Linda Kyei (voc, vl); Richard Herfeld (voc, conf); Herr Netz (sax, cla); Franky Ballet (p); Andy Shepherd (git); Sir Holley (db); Andrew Andrews (dr, ld)