A Soulful Christmas

In bereits liebgewonnener Tradition nimmt Thomas Siffling Sie auch in diesem Jahr wieder mit auf eine vorweihnachtliche musikalische Reise.

Gemeinsam mit seiner Band vereint der Musiker und Entertainer klassische und moderne Weihnachtslieder zu souligen Jazz-Interpretationen und begeistert mit seinem einzigartigen Trompetenspiel nicht nur die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die ihn „einen wahren Jazzverführer“ nannte.

Mit seinem weichen und lyrischen Flügelhorn-Sound und melodiebezogenen Soli stimmt er auf die Weihnachtszeit ein. Zusammen mit der stimmgewaltigen Menne Mulugeta bildet er die Frontline, groovig unterstützt wird das Duo durch Thomas Bauser an der Hammond Orgel, Jo Ambros an der Gitarre und Erwin Ditzners am Schlagzeug.

Siffling führt als Gastgeber durch den Abend und wie stets bei seinen Konzerten kommt die gute Stimmung nicht zu kurz: „Thomas Siffling ist ein Entertainer, der das Publikum mit seiner Musik zu packen weiß und zwischen den Stücken mit den Zuhörern scherzt“ (Badische Zeitung).