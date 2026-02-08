Musik soll Spaß machen – das ist das Credo der fünf Musikerinnen und Musiker von „A Sound Of Watermelon“ aus Kirchheim, die sich vor einigen Jahren als Mitglieder eines interkulturellen Musikprojekts kennengelernt haben.

Zu hören gibt es Songs von Pop-Rock, R’n‘B und Country bis hin zu jazzig angehauchten Klängen, aber immer in einem ganz eigenen Sound.

A Sound Of Watermelon sind:

Elmar Brummer, Bass

Sid Ahmed Serour, Perkussion, Schlagzeug

Nina Heubach, Gesang, Gitarre

Anja Mayer, Saxofon, Gesang

Sebastian Kellner, Gitarre, Gesang