"A sound of Watermelon"

Bad Boller Bürgertreff (BoB) Kirchplatz 6, 73087 Bad Boll

Musik soll Spaß machen – das ist das Credo der fünf Musikerinnen und Musiker von „A Sound Of Watermelon“ aus Kirchheim, die sich vor einigen Jahren als Mitglieder eines interkulturellen Musikprojekts kennengelernt haben.

Zu hören gibt es Songs von Pop-Rock, R’n‘B und Country bis hin zu jazzig angehauchten Klängen, aber immer in einem ganz eigenen Sound.

A Sound Of Watermelon sind:

Elmar Brummer, Bass 

Sid Ahmed Serour, Perkussion, Schlagzeug 

Nina Heubach, Gesang, Gitarre

Anja Mayer, Saxofon, Gesang

Sebastian Kellner, Gitarre, Gesang

Info

Konzerte & Live-Musik
