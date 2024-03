Sexarbeiter*innen sind überall. Sie sind unter uns, doch bemüht, unerkannt zu bleiben. "A Stripper’s Closet" ist eine Ausnahme: Ein Abend voller Geschichten und Striptease.

Die fünf Performer*innen erzählen in ihrem neuen Stück von Langeweile, Glück, Lust, Community und der Kunst, die Miete zu bezahlen. Sie teilen die kleinen Lügen mit dir, die um 5 Uhr morgens zwischen Erfolg und Misserfolg entscheiden. Die fünf ehemaligen und aktuellen Mitglieder des Berlin Stripper‘s Collective weben ein Netz aus Geschichten, Situationen und Überraschungen, die zum Lachen und Reflektieren einladen. Ihre gelebten Erfahrungen bieten Einblick in ein Geschäft, das oft verurteilt und selten verstanden wird.

Alice La Douce, Disco Bitch, Icy Ivy, Mia Onacid und River Roux sind das Team des Stücks "Merry Stripmas – It Only Takes One", das von der Volksbühne Berlin produziert wurde und im Dezember bereits am Theaterschiff Heilbronn gastierte. Sie gestalten Performances, die ausschließlich von Sexarbeiter*innen geschrieben, inszeniert und produziert wurden. Damit holen sie sich ihre eigenen Geschichten zurück.

Von & Mit: Alice La Douce, Disco Bitch, Icy Ivy, Mia Onacid und River Roux

Performance auf Deutsch und Englisch.