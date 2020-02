A.T.B. – das ultimative Rallye Adventure über den Balkan

Kein Navi - Kein GPS - mit kultigen Offroadkisten aus dem letzten Jahrtausend für den guten Zweck

21 Tage Abenteuer. Querfeldein auf holprigen Straßen und an die einsamen Buchten zu den Traumstränden des Balkans.

Offroad erklimmen wir durch raue Wildnis die Gebirge der Karpaten – vorbei an den lebendigen Metropolen des ehemaligen Ostblocks entdecken wir die entlegensten Städte und Dörfer, in denen die Uhren noch anders ticken. In Mitten unberührter Natur suchen wir die einsamsten Pfade durch die unzähligen Nationalparks.

Und warum? Für den guten Zweck!

Das Ziel unserer Rallyes ist Hilfe wo Hilfe benötigt wird.

Deshalb haben wir uns drei Charity Projekte ausgedacht die wir umgesetzt haben - „Schule & Bildung“, "Fussball" und „Essensküche“.

Die Zustände vor Ort waren erschreckend aber zu sehen wie die Hilfe ankommt ist durch nichts zu ersetzen.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann kommt vorbei, denn wir stellen die Rallye vor mit einem Film.

Wann? 03.03.2020 – 19:00 Uhr

Wo? Austr. 34 in Heilbronn

Für Verpflegung ist gesorgt und der Eintritt ist frei!