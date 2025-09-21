A Taste of Santana

Die Santana-Tribute-Band präsentiert die schönsten Songperlen aus dem unerschöpflichen musikalischen Schatz des Ausnahmekünstlers Carlos Santana, von alten Klassikern wie „Black magic woman“, „Samba pa Ti“,“Oye como va“ und „Let the children play“ über seine großen Come-Back-Hits von 1999 wie „Smooth“ und „Maria Maria“ bis hin zu aktuelleren Songs. Freuen Sie sich auf beeindruckende Gitarrenklänge, mitreißende Vocals und feurige Percussion auf die Bühne! Mit Spielfreude und Leidenschaft zeigt die Band die bemerkenswerte stilistische Vielfalt Santanas Musik auf, von Latin-Rock, über afrikanische Rhythmen und Reggae bis zu Pop und Hip Hop Einflüssen. Die Musiker um die Percussionistin Birgit van Straelen bewegen sich souverän und virtuos auf ihren Instrumenten und sind teilweise schon jahrzehntelang miteinander befreundet und spielen mit traumwandlerischer Sicherheit.

Das Konzert findet auf der Open Air-Bühne vor der Barbara-Künkelin-Halle statt.

Einlass ist ab 17:00 Uhr

Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Die Veranstaltung findet auch bei schlechtem Wetter statt.