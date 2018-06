A Tribute to Elvis Presley

Musikalische Ikone, Frauenschwarm und einzigartige Persönlichkeit der Kulturgeschichte: Der „King of Rock’n’Roll“ ist für immer unvergessen, die Faszination an seinem Leben und Wirken ungebrochen und sein musikalisches Erbe begeistert bis heute Fans jeden Alters weltweit. Tode Banjanski ist einer der führenden Elvis-Darsteller Europas, der es versteht, mit Stimme, Bewegungen und Aussehen den „King of Rock’n’Roll“ wiederauferstehen zu lassen – und das mit absoluter Hingabe und Leidenschaft! Als Tribute-Künstler der Extraklasse hält er die legendären Songs, Konzerte und Filme des Ausnahmekünstlers so auf wunderbare Weise lebendig. Dabei hat er den Anspruch, eine Illusion zu erzeugen, die allen Fans eine Vorstellung davon gibt, wie ein Elvis Presley-Konzert gewesen sein könnte. Dazu gehören neben Aussehen und Musik natürlich vor allem die Moves – inklusive legendärem Hüftschwung. Bei aller Illusion ist Tode Banjanski aber immer auch er selbst: Ein authentischer, ehrlicher Darsteller, der neben seiner einstudierten Rolle der Darbietung durch sei Charisma auch seine ganz persönliche Note verleiht.

Gemeinsam mit der bekannten 8-köpfigen Showband „The Celebrations“ transportiert er so den einzigartigen Spirit des „Kings“ auf die Bühne und feiert mit Las Vegas-Glamour, Rock’n’Roll und Retro-Charme die Legende Elvis Presley. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend mit Kotletten, Hüftschwung und glitzernden Hosenanzügen!