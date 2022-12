A Tribute to George Gershwin

2010 gegründet, begeistert das Julian Bliss Septet um seinen namensgebenden Klarinettisten die größten Festivals und Konzerthäuser der Welt mit stupender Virtuosität, außergewöhnlicher Musikalität und einer großen Prise Humor.

Von der Wigmore Hall London über das Concertgebouw Amsterdam bis zu ausverkauften Tourneen durch die USA spielen sie Jazz, Swing und Latin auf mitreißende Art und Weise. Nach dem gefeierten TauberPhilharmonie-Gastspiel im Eröffnungssommer kommt das Ensemble nun mit Musik des großen George Gershwin zurück an die Tauber. Embraceable You, I Got Rhythm oder Strike Up The Band – erleben Sie die großen Hits der Legende im Konzertsaal der TauberPhilharmonie.

Mitswingen ausdrücklich erwünscht!