A Tribute to Miles Davis Quintet

Zu Ehren des legendären Miles Davis Quintets präsentieren sich an diesem Abend fünf Ausnahmemusiker auf der Bühne des BIX. Neben dem Lyriker Thomas Siffling an der Trompete wird der Landesjazzpreisträger 2018 Alexander Bühl am Tenorsaxophon die Frontline komplettieren.

Die Rhythmusgruppe besteht aus dem in der Eifel lebenden und in Amsterdam gemeinsam mit Roger Cicero ausgebildeten René Krömer, der Konstanzer Schlagzeuglegende Patrick Manzecchi und dem Stuttgarter Impresario und Bassisten Mini Schulz.

Freunde der legendären „Workin', Steamin', Relaxin'-Alben“ kommen garantiert auf ihre Kosten!

Besetzung: Thomas Siffling (trp, flgn); Alexander Bühl (sax); René Krömer (p); Mini Schulz (b); Patrick Manzecchi (dr)