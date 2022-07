Schwäbischer Comedy-Gipfel

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Urkomische liegt so nah? Mit dem Kabarettisten Thomas Schreckenberger und den beiden Damen von Dui do on de Sell hat die Region um Calw gleich zwei echte Comedy-Asse zu bieten. Und nur ein paar Dutzend Kilometer weiter, in Neufra, da sind „Die Schrillen Fehlaperlen“ zuhause. Sie alle treffen beim Calwer Klostersommer 2019 zusammen, wenn am Donnerstag, 1. August, der nächste schwäbische Comedy-Gipfel eingeläutet wird. Das kann heiter werden.

Thomas Schreckenberger ist gern gesehener Gast in Rundfunk und Fernsehen sowie vielfach ausgezeichneter Kleinkunstpreisträger – unter anderem erhielt er die Tuttlinger Krähe, den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg und den Fränkischen Kabarettpreis. Der Deutschlandfunk sagt über ihn: „Ein großartiger Kabarettist, der es wie wenige schafft, Themen aus der aktuellen Politik, witzig und pointiert zu verpacken!“ Er kommt mit seinem neuen Programm „Hirn für alle“ zum Calwer Klostersommer.

„Hirn für alle“ ist ein Rundumschlag durch Politik und Gesellschaft – ein Abend für jeden, der gern selber denkt oder es einfach mal wieder ausprobieren möchte. Aber Vorsicht: Denken ist wie Sex! Wenn man mal damit anfängt, möchte man es immer wieder tun.

Petra Binder und Doris Reichenauer alias Dui do on de Sell (hochdeutsch: „Die Eine und die Andere“) haben in den letzten Jahren die Spitze des süddeutschen Kabaretts im Sturm erobert. Zahlreiche ausverkaufte Veranstaltungen sowie diverse ARD- und SWR-Sendungen haben die Beiden auf dem Kerbholz. Charmant, ehrlich und grandios authentisch durchqueren die Vollblut- Kabarettistinnen den alltäglichen Wahnsinn, der mit einer gehörigen Portion Sarkasmus und Selbstironie wohl in jedem Gast eigene Erinnerungen weckt. Die temperamentvollen und wortgewaltigen Powerfrauen karikieren den süddeutschen Feingeist überspitzt und schlagfertig. Weder das Publikum noch sie selbst bleiben hierbei verschont.

In Ihrem Programm „Liebe, Frust und Leberwurst“ besingen die vier schrillen Perlen aus dem Fehlatal alle Tücken, die der Alltag zu bieten hat: Die Irrfahrt durch neu gestaltete Supermärkte, das Liebesleben hinter der Bühne, der Trost durch Leberwurst und die Wirkung von Schnaps auf Frauen. Alles wird humorvoll offengelegt und schonungslos musikalisch, im passenden Kostüm, präsentiert. Natürlich darf ihr Internet-Hit „Aber mir roichts“, der den Fehlaperlen seit 2014 ausverkaufte Häuser beschert, nicht fehlen.

Auch Ferdi, der Gitarre spielende Quotenmann ist dabei und darf die Umkleidepausen der Perlen vertonen. Ein Programm für jedes Alter und alle Geschlechter. Der Reutlinger Generalanzeiger brachte es auf den Punkt: „Die Fehlaperlen sind eine Wucht!“