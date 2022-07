Das Rezept für den Erfolg von LaBrassBanda: Man nehme eine große Portion Blasmusik und mische diese

mit Rock, Punk, Polka und Dancefloor-Rhythmen; füge noch etwas Jazz, Mariachi und Techno hinzu und garniere das Ganze dann mit Texten in bayerischer Mundart - fertig ist der unverwechselbare Bläserklang der feurigen Band aus Übersee am Chiemsee.

Spätestens seit dem Eurovision Songcontest 2013 sind LaBrassBanda eine der erfolgreichsten Brass-Pop-Bands überhaupt. Inzwischen bringen sie die halbe Welt zum Tanzen.

Wenn Kondenswasser von Zeltwänden tropft, Open-Airs in große Dancefloor-Areas verwandelt werden und wilde Trompetensoli auf schwere Bässe treffen - dann brennen LaBrassBanda gerade wieder eines ihrer Show-Feuerwerke ab. Mit ihrer dynamischen Tanzmusik und den bayerischen Lyrics haben sie sich eine ganz eigene Nische geschaffen. Songs wie "Autobahn" oder "Nackert" verlangen bei ihren spektakulären Live-Konzerten von jedem Fan vollen Körpereinsatz und sorgen für Wahnsinnsstimmung.

Die Band um Stefan Dettl hat bereits zwei Goldalben eingespielt und seit ihrer Gründung vor zwölf Jahren mehr als 1.100 Konzerte in allen Winkeln dieser Erde gespielt - stets barfüßig und in Lederhosen. Ihr besonderer Sound zündet auf der ganzen Welt, auch dort, wo man den Text nicht versteht. Was LaBrassBanda von der Bühne bläst, ist pure Energie, die in Herz und Hüften geht. Daran hat sich seit dem Geraune um einen Geheimtipp irgendwo am Chiemsee anno 2007 bis heute nichts verändert.