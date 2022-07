Beim Calwer Klostersommer gibt es Platz für jede Kunst- und Musikrichtung. Von Rock, Pop und Jazz über Comedy bis zu Opern wird den Zuschauern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Hier findet jeder die passende Veranstaltung, ob groß oder klein. Dabei ist natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Wir haben eine Mischung aus alten Bekannten und neuen Stimmen:

Tenöre:

Theodor Browne

Richard Wiedl

Oscar de la Torre

Han Bo Jeon

als Sopranistin ist auch in diesem Jahr wieder dabei: Barbara Felicitas Marín

Das Ganze wird untermalt vom Orchester der Frankfurter Sinfoniker unter Musikalischer Leitung von Volker Christ, der auch den Abend moderiert.

Gegen Abend offenbart der ehrwürdige Ort seine ganze Pracht: Die Klosterruine wird dann durch das Licht- und Schattenspiel zur atemberaubenden Kulisse und ermöglicht die einzigartige Symbiose von Geschichte und Kultur. Einen Abend in Hirsau sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. „Kloster in Flammen“ am letzten Abend markiert nicht nur den Abschluss, sondern auch einen Höhepunkt: Die harmonische Verbindung von opulenter klassischer Musik und musiksynchronem Feuerwerk verspricht wieder einen doppelten Genuss – für Auge und Ohr.