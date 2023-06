A Tribute to Simon & Garfunkel

Mit Liedern wie „ The Sound of Silence“ und „Brigde Over Troubled Water“ schufen Simon & Garfunkel poetische Hymnen für eine ganze Generation. „Mrs. Robinson“ wurde 1969 weltberühmt durch den US-amerikanischen Spielfilm „Die Reifeprüfung“.

Seit einigen Jahren spürt das Duo Graceland dem musikalischen Geist seiner Vorbilder intensiv nach. Das Programm vereint Band und Streichquartett, durchstreift gefühlvolle Lieder und „folkrockt“ an anderer Stelle das Publikum.

Einlass ab 18 Uhr