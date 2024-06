A very special summer evening with Sarah Connor in Mosbach

Sarah Connor ist Deutschlands größte Pop-Stimme: Frau, Mutter, Freundin, Künstlerin und Entertainerin, die mit beiden Füßen auf dem Boden steht.

Auf ihrer „A very special summer evening with Sarah Connor“- Open Air Tour kommt sie am Samstag, 27. Juli, um 19:30 Uhr nach Mosbach in den Großen Elzpark.

Ihre beiden deutschsprachigen Alben MUTTERSPRACHE (2015) und HERZ KRAFT WERKE (2019) katapultierten die Wahlberlinerin nach einer Pause erneut über Wochen an die Spitze der deutschen Albumcharts. Auch ihre Live-Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den letzten Jahren sind bei der Künstlerin als „sehr emotional, elektrisierend und berührend“ in Erinnerung geblieben. Sie bestätigten zudem ein untrennbares Band zwischen der erfolgreichsten Pop- Sängerin Deutschlands und ihrem Publikum.

Sarah Connor beweist ihr herausragendes Gesangstalent nicht nur bei eigenen Songs, sie interpretiert auch immer wieder gerne Titel anderer Künstler. Ihr fünftes Studioalbum „Soulicious” besteht fast ausschließlich aus Coversongs amerikanischer Soul-Klassiker. Auf ihremWeihnachtsalbum „Christmas in My Heart” von 2005 sind neben modernen Versionen traditioneller Weihnachtslieder auch neue Kompositionen wie „The Best Side of Life” zu hören. Dass sie es wiekaum eine andere versteht, Liedern anderer Sänger*innen ihren eigenen Stempel aufzudrücken, zeigte sie mehrfach eindrucksvoll in der Fernsehsendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert”, wo sie etwa mit Andreas Gabaliers „Zuckerpuppen”, „I Feel Lonely” von Sasha oder „Keine ist wie Du” von Gregor Meyle begeisterte.

Und vor allem LIVE ist Sarah Connor ein Feuerwerk und Profi durch und durch. Sie überzeugt ihr Publikum vom ersten Ton bis zum letzten Akkord.

Karten für das Konzert gibt es in Mosbach bei der Tourist Information, bei den Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung, beim SWR3 Club, sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.provinztour.de.

Ticket Hotline 0 62 61 / 91 88 11.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter 6 Jahre auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.