In „A woman‘s world“ wird die Bühne zum Ort des Aufbegehrens junger Menschen gegen die patriarchalischen Strukturen unserer Gesellschaft. Sie erzählen ihre Geschichten, teilen ihre Erfahrungen und zerbrechen unser geschlechterstereotypes Weltbild, das sie seit Kindesalter in vorgefertigte Rollen zwingt. Mit kraftvollen Worten und mutigen Taten fordern sie eine neue Welt: In der Frauen nicht mehr unsichtbar gemacht, sondern gehört und respektiert werden. In der sich alle Menschen ohne die Schranken von Geschlechternormen kennenlernen dürfen. Die Zuschauer:innen werden eingeladen einmal durch die Augen von Frauen auf die Welt zu schauen.

Ein aufrüttelndes Stück über die Unterdrückung der Frau, die Wichtigkeit von Solidarität und den Kampf für Gleichberechtigung, geschrieben und gespielt von einer neuen Generation, die nicht länger schweigen will.

Ensemble Jugendspielclub der WLB

Leitung und Regie Rita Rudenstein

Im Anschluss an die Aufführung findet im Foyer eine Fotoaktion zum Equal Pay Day statt. Mit einem roten Outfit sind Sie passend gekleidet!