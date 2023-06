In „A Woman's World“ wird die Bühne zum Ort des Aufbegehrens junger Menschen gegen die patriarchalen Strukturen unserer Gesellschaft. Sie erzählen ihre Geschichten, teilen ihre Erfahrungen und zerbrechen unser geschlechterstereotypes Weltbild, das sie seit Kindesalter in vorgefertigte Rollen zwingt. Mit kraftvollen Worten und mutigen Taten fordern sie eine neue Welt: In der Frauen nicht mehr unsichtbar gemacht, sondern gehört und respektiert werden. In der sich alle Menschen ohne die Schranken von Geschlechternormen kennenlernen dürfen. Die Zuschauer*innen werden eingeladen, einmal durch die Augen von Frauen auf die Welt zu schauen.

Mit: Lea Bauer, Santina Böckenhoff, Christina Chatzis, Anne Friedl, Sophia Gese, Elif Haita, Lucie Heck, Karlotta Kronenbitter Barišić , Aimie Lang, Dana Mazur, Hannah Siebert, Nisa Tezcan

Künstlerische Leitung: Rita Rudenstein, Assistenz: Bianca Bothner

Preis

Eintrittspreis: 7 € / ermäßigt 5 €