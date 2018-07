„ANNIE“ – der Musical-Hit vom Broadway kommt nach Deutschland

Eine bezaubernde Geschichte für die ganze Familie!

„ANNIE“ lässt die Zuschauer in das New York der 1930er Jahre eintauchen und erzählt die Geschichte des kleinen Mädchens aus dem Waisenhaus, das die einmalige Chance erhält, das Weihnachtsfest bei dem reichen Multimilliardär Mr. Warbucks zu verbringen. Dieser ist nach kurzer Zeit von der lebenslustigen und liebenswerten Annie so begeistert, dass er sie direkt adoptieren möchte. Da tauchen Annies vermeintlich „echte“ Eltern auf. Ein emotionales Abenteuer nimmt seinen Lauf.

Die charmante Show lief mehr als 3200 Mal am Broadway, wurde mehrfach verfilmt und wird nun von der Stuttgarter Off-Broadway Theater Company gGmbH in Stuttgart und Düsseldorf - erstmalig seit über 20 Jahren in Deutschland - auf die Bühne gebracht. Mitreissende Musical-Hits, tolle Choreographien und ein Ensemble mit vielen kleinen und großen Musical-Stars werden das Publikum begeistern. „ANNIE – das Musical“ spielt von Mitte September 2018 bis März 2019 in Stuttgart im Wizemann und im Oktober 2018 im Düsseldorfer Capitol Theater.

Alle Spieltermine im September 2018 (Ticket-Link)