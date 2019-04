Was macht ein Menschenleben aus: die Erinnerungen, die Erfahrungen, die DNA? Was ist individuell und was kollektiv? In diesem grandiosen Abend aus Tanz, Licht und Klang entfaltet Wayne McGregor ein Kaleidoskop des Lebens und von Aspekten des Selbst.Wayne McGregor ist einer der bedeutendsten europäischen Choreografen der Gegenwart. Seit 25 Jahren beschäftigt er sich mit Themen wie Künstliche Intelligenz, Neurowissenschaften und Robotik und kooperiert zur Vorbereitung seiner Stücke gerne mit Naturwissenschaftler*innen. Für »Autobiography« ließ er seine DNA entschlüsseln und daraus einen Algorithmus errechnen. Anhand dessen werden die 23 Szenen des Stücks – in Analogie zu den 23 Chromosomenpaaren – bei jeder Vorstellung in eine andere Reihenfolge gebracht. Statt einer konkreten Lebensgeschichte ist eine abstrakte Meditation zu Auto/Bio/Grafie, zu den Themen Selbst, Leben und Schreiben entstanden. Präsentiert wird sie von zehn brillanten Tänzerinnen und Tänzern in den fantastischen Lichträumen von Lucy Carter unter einer Installation von Ben Cullen Williams, zu den Klängen der Elektro-Avantgarde-Musikerin Jlin.