Andreas Martin Hofmeir, einer der besten und vielseitigsten Instrumentalisten der Gegenwart, ist ein Grenzgänger zwischen verschiedenen Genres: Der 37-Jährige ist Professor am Mozarteum Salzburg, war Gründungsmitglied und Tubist der bayerischen Kult-Band LaBrassBanda und erhielt sowohl als Kabarettist (u.a. Passauer Scharfrichterbeil) als auch als klassischer Tubist (u.a. ECHO Klassik und Preis des Deutschen Musikwettbewerbs) zahlreiche Auszeichnungen. Nach Mosbach kommt er als Kabarettist. In seinem trockenen Stil liest er aus seinen Erfahrungen als Tubist und Weltreisender. Dazu gibt’s brasilianische, ungarische und argentinische Musik aus der Tuba, begleitet von dem zweimaligen Echo Jazz-Preisträger Tim Allhoff am Jazzpiano. Entwaffnend und witzig sind die allesamt wahren Geschichten, verträumt und mitreißend virtuos die Musik!