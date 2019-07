Ameisenbären mit Musik

mit der Forscherin und Autorin Lydia Möcklinghoff und der Band The Bär Necessities

Die in Walldorf aufgewachsene Forscherin und Buchautorin Lydia Möcklinghoff gilt als Koryphäe auf dem Gebiet der Ameisenbärenforschung. Ihre bei Feldstudien in Brasilien gemachten Erlebnisse bringt sie auf humorvolle Weise in Büchern, Vorträgen und Talkshows einem breiten Publikum näher. Zusammen mit der eigens gegründeten Band The Bär Necessities schafft sie es auf unterhaltsame Art, das Thema von akademischer Trockenheit zu befreien.