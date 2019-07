Acht auf einen Streich

Musikkabarett mit dem SeppDeppSeptett

Die an der Musikhochschule Trossingen ausgebildeten Mitglieder des SeppDeppSeptetts – das übrigens eigentlich ein Oktett ist – vermischen in ihren vor Ideen nur so sprudelnden kabarettistisch-musikalischen Programmen Dadaistisch-Komisches mit höchster instrumentaler Virtuosität und großer schauspielerischer Hingabe. Das aus drei Hörnern, drei Trompeten, einer Tuba und einem Akkordeon bestehende Ensemble lässt selbst die erfahrensten Experten darüber staunen, was alles aus diesen Instrumenten herauszuholen ist und zeigt, dass man auch liegend, rennend oder hüpfend erstklassig musizieren kann.