Archive im Herbst auf Tour in Deutschland

Seit außergewöhnlichen 25 Jahren existiert inzwischen das Band-Kollektiv Archive um die Masterminds Darius Keeler und Danny Griffiths. Die lange und erfolgreiche Karriere des Londoner Projekts umfasst zwölf Studioalben, jedes einzelne für sich ein Meisterwerk und alle zusammen Zeugnis für eine überragende musikalische Entwicklung. Auch wenn der typische Sound immer erkennbar bleibt, gleicht doch keine dieser Platte den anderen. Das beweist auch die Kompilation mit dem passenden Namen „25“, die Archive zum Jubiläum im Mai veröffentlichen. Auf sechs Vinyl-Scheiben finden 43 Tracks aus allen Schaffensperioden, darunter sieben neue Kompositionen und die Vorab-Single „Remains Of Nothing“, eine Zusammenarbeit mit der Band Of Skulls. Dazu kommen noch eine 10-Inch-EP und eine Seven-Inch-Single und ein 160seitiges Buch voller Interviews mit aktuellen und ehemaligen Mitgliedern und exklusiven Fotos aus den privaten Alben der Band. Eine große Rundreise durch das Archive-Universum und ein Rundum-sorglos-Paket für alle Fans.

Seit der Gründung im Jahr 1994 arbeiten Keeler und Griffiths nun schon zusammen, und der gegenseitige Respekt und der Willen, den jeweils anderen zu Höchstleistungen zu treiben, von ausgefahrenen Pfaden zu schubsen und immer auf das neue Aufregende zu schauen, machen das Erfolgsrezept der beiden aus. Insbesondere live haben Archive mit ihren Shows immer wieder Maßstäbe gesetzt. Sie haben ihre Musik mit großen und aufwändig produzierten Visuals in Szene gesetzt, sie haben sogar einen eigenen Film zum Album „Axiom“ gedreht und vor dem Konzert abgespielt. Und natürlich kommen sie zum Jubiläum auch wieder auf ausgedehnte Europa-Tour, während der sie im Herbst alleine bei uns in Deutschland acht Konzerte spielen werden. Archive haben für sich und ihre Fans dieses Mal einen ganz besonderen Rahmen ausgesucht. Sie werden den ersten Teil der Tour in besonderen Hallen spielen, u.a. in Essen im Colosseum, in München in der Philharmonie und in Berlin im Tempodrom. Wer die Band jemals live gesehen hat, ahnt ungefähr welche akustische und optische Wucht da auf uns zukommt.