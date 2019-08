Aber bitte mit Schlager!

mit Friedrich, Nauwartat & Scheithe - Die 70er Jahre Revue

Erinnern Sie sich noch? Parties und Fernsehabende mit dem obligatorischen Käseigel, die „Hitparade“ mit Dieter Thomas Heck, modische Fehltritte wie Schlaghosen und Plateauschuhe? Jeannette Friedrich, Bernd Nauwartat und Dieter Scheithe haben sich in ihrem neuen Programm diesmal die 70er Jahre vorgenommen und präsentieren ihre ganz eigene, persönliche Sicht auf ein außergewöhnliches Jahrzehnt. Die bekanntesten Hits aus dieser Zeit werden garniert mit Geschichten rund um den deutschen Fernsehalltag von Frau Antje bis zum Wüstenrot-Fuchs, von Rudi Carrell bis Robert Lembke.

Also - Licht aus, Spot an: Schnallen Sie sich an und begleiten Sie das Trio auf seiner turbulenten Reise durch ein noch turbulenteres Jahrzehnt!