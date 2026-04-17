Es war in den letzten Monaten etwas stiller um den jungen Newcomer aus Dessau– Christoph Sakwerda. Doch wer ihn kennt, weiß: Wenn es nach außen hin ruhig wirkt, arbeitet er im Hintergrund mit umso mehr Leidenschaft. Und jetzt ist der Moment gekommen, auf den viele gewartet haben: Nach seiner zweiten erfolgreichen Headliner-Tour im Jahr 2025 kündigt Christoph nun für 2026 seine nächste große Konzertreise an – passend zum Motto „Keine Zeit zu verlieren“.

Mit Konzerten in Deutschland und der Schweiz verspricht die neue Tour nicht nur frische Songs und eindrucksvolle Performances, sondern vor allem eines: echte Emotionen, Gänsehaut-Momente und eine Nähe zum Publikum, wie sie nur Christoph auf die Bühne bringt. Wer schon bei den ergangenen Tourneen dabei war, weiß, dass jedes Konzert mehr ist als nur ein Auftritt – es ist ein Erlebnis, das man nicht vergisst.