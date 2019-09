Aalener Jazzfest

Funk & Fusion spielen Joachim Becker & Friends anlässlich eines Tribute Konzertes für den im Dezember vergangenen Jahres verstorbenen Aalener Bassisten Andreas Lonardoni. Lonardoni und Becker kannten sich seit Mitte der 80er Jahre und spielten in diversen Formationen, angefangen von der Köln Big Band bis hin zu Lonardoni´s eigenen Bands, zusammen. Mehrmals traten sie in Aalen auf. Zu dem Auftritt am 17. September im Frapé in Aalen hat Joachim Becker Top Musiker um sich versammelt. Mit Bruno Müller, Michael Villmow, Michael Schürmann und Felix Lehrmann stehen Spitzenmusiker aus den Bereichen Jazz und Pop auf der Bühne. Auf einen groovigen Abend darf man gespannt sein.