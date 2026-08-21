Alle Kinder können mitmachen!

Der Aalener Kindertag ist eine Mitmachveranstaltung für Kinder. Einmal im Jahr wird im Zeitraum des Weltkindertags in der Aalener Innenstadt groß aufgebaut. Unser offener Zusammenschluss von Aalener Akteuren rund ums Kind plant partnerschaftlich mit der Stadt Aalen den nicht kommerziellen Festtag. Wir haben das Ziel, allen Kindern einen erlebnisreichen Sonntagnachmittag ohne finanziellen Aufwand zu ermöglichen. Dabei treten Anbieterinteressen in den Hintergrund und die Freude an Spiel, Sport, Kreativität und Spaß in den Vordergrund.