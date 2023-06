36. Aalener Stadtlauf

TEAM: Das heißt bei uns nicht: Toll Ein Anderer Machts, sondern Training, Einsatz, Anmeldung, Motivation.

Es wird wieder wärmer und euch zieht es raus und ihr wollt euch bewegen? Dann trainiert für den Aalener Stadtlauf, motiviert eure Kollegen, Freunde oder Nachbarn und meldet euch für den Aalener Stadtlauf an. Speziell für solche Gruppen bieten wir den Intersport Schoell Team Lauf an. Sucht euch ein Motto aus, verkleidet euch und lauft dann mit. Wir zeichnen auch das kreativste Team aus. Falls ihr nicht so kreative sein möchtet, dann bieten wir euch auch eine Wertung für das schnellste und das größte Team an!