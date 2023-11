Bestseller-Autorin Anne Weiss träumt schon lange davon, dass Städte lebenswert werden – naturnaher, nachbarschaftlicher, gerechter. Wie dieser Traum Wirklichkeit werden kann, probierte sie eines Tages einfach aus. In ihrem Buch „Der beste Platz zum Leben“ erzählt sie so hautnah wie humorvoll von ihren Erfahrungen mit sieben Wohnexperimenten: vom Leben im Tiny House, in einem Mehrgenerationenhaus, als Selbstversorgerin nahe der Natur oder im Plusenergiehaus.