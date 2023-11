Herr Diebold ond Kollega

Bratäpfel, Glühwein, rote Nasen, Lichterketten, alberne bärtige Männer in langen roten Gewändern und der überall sichtbare Geschenkekaufrausch - untrügliche Zeichen dafür, dass der Advent begonnen hat. Und so sicher, wie bereits im September Spekulatius und Lebkuchen in den Supermärkten zu finden sind, so sicher startet auch das "kloine schwäbische Orkeschderle" wieder mit seiner etwas anderen schwäbischen Weihnachtsmugge. Statt traditioneller Weihnachtslieder singen sie alle Jahre wieder und das schon seit einem Jahrezehnt vom "Schnea am Heiligobend", fragen "Wo kriag i heit no an Chrischtbaum her?", treiben das Rentier mit einem lauten "Renn, renn Rudolf" durch den Saal oder erzählen, was "Rudi, dr Mâ von Gabi" am Heiligabend so alles macht. Lasst euch einen Adventsabend lang ins musikalische "Wendr Wonderland" entführen, gönnt euch eure ganz persönliche Auszeit von der Alltagshektik oder startet mit den rockig-schwäbischen Weihnachtsliadla der Kollega o'sennig b'sennlich in die vorweihnachtliche Zeit auf der Ostalb.