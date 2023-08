Einen künstlichen Menschen und zugleich ein Monster erschafft „Frankenstein“. Mit diesem Roman wurde Mary Shelley berühmt und schuf eines der bekanntesten Werke der Weltliteratur. Stéphen Delattre setzt diesen faszinierenden Stoff tänzerisch für die Bühne um. Mit ausgewählten Szenen bietet die Company erste Eindrücke in diese bewegende Tanzchoreographie, die am 7. Oktober um 20 Uhr in der Stadthalle aufgeführt wird.