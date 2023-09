Treffpunkt vor der Tourist Information, Dauer ca. 60 Minuten

Frauen in Aalen

Die Führung zeigt, was Frauen in Aalen im Laufe der Jahrhunderte geschaffen haben. Wie sie gelebt haben, was sie erleiden mussten und wo und wie sie sich eigene Lebensräume geschaffen haben.

Interessante Frauengeschichten aus Aalen im Wandel der Zeit.