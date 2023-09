Die Saison 2022/2023 führte das Barbican Quartet zu Konzerten nach Deutschland, Frankreich, Holland, Großbritannien, Schweiz, Italien, Kanada und den USA. In der neuen Saison machen die ARD-Preisträger auf ihren weltweiten Tourneen Halt in Aalen. Das Barbican Quartet verkörpert eine originelle Stimme der Kammermusikszene, die das Publikum mit ihren innigen, kraftvollen Darbietungen und ihrem virtuosen Zusammenspiel begeistert. Die vier Musiker bringen ihre individuellen Stärken in das gemeinsame Spiel ein, um das bekannte und bedeutende Streichquartett-Repertoire, aber auch zeitgenössische Musik zu vereinen und zu vermitteln. Neben Werken von Schumann und Haydn wird das Ensemble auch ein Werk des tschechischen Komponisten Leoš Janáček aufführen, der mittlerweile zu den Klassikern der Kammermusikliteratur zählt. Ab 19.15 Uhr gibt es einen Einführungsvortrag, den der musikalische Geschäftsführer des Konzertrings Norbert Locher hält.