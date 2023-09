Grenzen überwinden

Mit der Cellistin Natalie Hahn und dem Akkordeonisten Nejc Grm konzertieren am Sonntag zwei sehr junge aber bereits international renommierte Künstler mit einem gemischten Programm aus Klassik und aktueller Moderne. Dabei stammen die modernen Stücke von Dieter Mack bzw. drei seiner ehemaligen Studierenden Benjamin Janisch, Katharina Roth und Martin R. Botero. Auch diese Komponistin und Komponisten werden voraussichtlich anwesend sein und über ihre Arbeit erzählen.

Zwei Tage neue Musik

Eigentlich sollte es der Normalfall sein, dass sich das aktive Kulturleben vor allem auch mit den lebenden Künstlerinnen und Künstlern auseinandersetzt. Die Realität sieht jedoch häufig anders aus. Musik hat es dabei aus verschiedensten Gründen immer am schwersten.

Umso erfreulicher ist es, dass das ensemble πk und die Musikschule Aalen am 21. und 22. Oktober zwei Tage mit aktueller Musik durchführen möchten. Und es soll gleichsam „Neue Musik zum Anfassen“ werden, um Wahrnehmungsgrenzen zu überwinden, Berührungsängste abzubauen, aber auch um neue Erfahrungen zu sammeln. „Anfassen“ heißt in diesem Zusammenhang zudem: Die meisten Komponistinnen und Komponisten werden anwesend sein und selbstverständlich Rede und Antwort stehen. Zwei Uraufführungen und vier Zweitaufführungen werden erklingen und neue Welten eröffnen. Zwei Ensembles werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um denkwürdige neue Erfahrungen zu vermitteln.