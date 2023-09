Mimirichi - Plastic Fantastic (Clownensemble aus Kiew)

Der Name „Mimirichi“ (früherer Name „Mimikrichy“) bedeutet „reich an Pantomime und Plastik“ und steht für reiche Mimik und komödiantische Kunst.

Ein Unglück ist geschehen: Die Clowns von Mimirichi befinden sich plötzlich in einer völlig monochromen Welt. Auf ihre bekannt lustige Art versuchen sie, mit vielen Farben zu malen. Mit Hilfe von physischer Pantomime, Plastizität und Improvisation erwecken sie gewöhnliches Zellophan zum Leben und verwandeln mit Humor und Zärtlichkeit Plastik in fantasievolle Requisiten. Ihre fantastischen und genialen Tricks sind der wahre Augenöffner.

Interessante Kurzgeschichten werden mit lebendigen Soundeffekten und reichhaltigen Körperbewegungen kombiniert und entführen Sie aus der Realität in eine ganz neue, farbenfrohe, unglaublich verrückte Welt.

Diese magische und ausgelassene Show ist ideal für Kinder und Erwachsene.